Alis incontra il presidente Art Nicola Zaccheo - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“L’incontro con il Presidente dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti Nicola Zaccheo ha rappresentato per la nostra Associazione un importante e positivo momento di confronto sull’intero settore del trasporto e della logistica. ALIS, in particolare, condivide l’impegno promosso dall’ART per incentivare un sistema di trasporti e mobilità sempre più orientato alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica”.

Il Presidente di ALIS Guido Grimaldi commenta con queste parole l’incontro istituzionale tenutosi con il Presidente dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti Nicola Zaccheo.

“Nel rispetto dell’indipendenza di ART nell’esercizio della sua attività regolatoria e condividendone l’approccio innovativo e sostenibile, abbiamo rappresentato in un documento consegnato al Presidente Zaccheo alcune possibili linee di azione relative alle diverse modalità di trasporto. Abbiamo infatti proposto specifici interventi in tema di trasporto stradale, marittimo, ferroviario nonché di quello intermodale, con l’obiettivo – prosegue il Presidente di ALIS – di garantire sempre maggiore efficienza e competitività ad un settore così essenziale per il Paese e alle aziende che quotidianamente operano nel comparto, nonostante le grandi difficoltà riscontrate nell’ultimo anno a causa dell’emergenza sanitaria e della conseguente crisi economica. In tal senso, ALIS ha ribadito quanto sia necessario in questo delicato momento supportare le imprese dell’intero settore, senza gravarle con ulteriori oneri finanziari”.

“La nostra Associazione è pienamente convinta che il confronto costruttivo con l’ART – conclude il Presidente di ALIS – sia fondamentale per porre ancor più l’accento sulla rilevanza e sulla strategicità dell’intero settore del trasporto e della logistica e, pertanto, ringraziamo il Presidente Zaccheo per la disponibilità e l’attenzione mostrate nei confronti dell’attività portata avanti da ALIS”.