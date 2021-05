Roma ricorda Donatella Colasanti e le intitola un parco - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Roma ricorda Donatella Colasanti, unica sopravvissuta al delitto del Circeo e scomparsa nel 2005. La sindaca Virginia Raggi ha inaugurato il parco cittadino compreso tra viale Giustiniano Imperatore e via della Villa di Lucina, in memoria di “Donatella Colasanti, Combattente per la giustizia”.

Presenti all’iniziativa: il fratello Roberto Colasanti; l’assessora alla Crescita Culturale Lorenza Fruci; l’assessora alla Persona, alla Scuola e Comunità Solidale Veronica Mammì; l’assessora al Patrimonio e Politiche abitative Valentina Vivarelli; l’assessora alle Politiche del verde Laura Fiorini: il presidente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri.

“Abbiamo voluto ricordare Donatella Colasanti non solo come vittima di violenza ma come donna attiva e ‘combattente’, come recita la targa a lei dedicata. Si è battuta tutta la vita affinché fosse fatta giustizia sui tragici fatti che l’hanno coinvolta”, dichiara la sindaca Virginia Raggi.