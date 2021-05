Rinasce ad Ostia lo skate park più grande d'Europa - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Rinasce lo Skate Park di Ostia, nell’area compresa tra via della Martinica e via Nostra Signora di Bonaria. La sindaca Virginia Raggi ha inaugurato la struttura insieme alla presidente del X Municipio, Giuliana di Pillo, e al Presidente di ACS OASI VERDE, William Zanchelli.

Il nuovo skate park nasce dalla collaborazione tra Roma Capitale, il Municipio X, il Coni e la Federazione Italiana Sport Rotellistici. La struttura è stata assegnata tramite bando pubblico all’Associazione OASI VERDE. Roma Capitale ha stanziato circa 600mila euro per la realizzazione e il completo recupero dell’opera.

“Questa struttura è andata distrutta circa sette anni fa. L’abbiamo ricostruita per ridarla ai cittadini. Una ferita aperta che abbiamo sanato. Sono sicura che questo luogo sul litorale di Roma diventerà punto di riferimento importante per tutto il territorio e un esempio a cui guardare a livello internazionale”, dichiara la Sindaca.

“Lo abbiamo riconsegnato alla città e questo ci riempie di orgoglio. Siamo felici per i tanti ragazzi che lo stavano aspettando e per quelli che grazie alla struttura cominceranno a praticare questo bellissimo sport; saranno i campioni del futuro”, spiega la presidente del X Municipio, Giuliana Di Pillo.

La struttura sorge su un’area di 1.600 metri quadri. Un’opera di altissimo livello, una delle più grandi d’Europa per questa categoria, dove si potrà praticare sia lo skateboarding, sia gli altri sport da playground e attività di urban art. Uno spazio all’avanguardia, supportato tecnicamente dalla Federazione e da progettisti d’eccellenza. Si compone di un’area “Superpark” di 847 mq che potrà ospitare gare ed eventi nazionali e internazionali e di un’area “Street” di 617 mq, oltre alle annesse aree relax e servizi ed altre aree a disposizione della comunità.