LA LIBERTA' DI MANIFESTARE - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Senza se e senza ma, libertà di manifestare, ma senza violenza e assolutamente no in zone storico monumentali delle nostre città. Quello che è successo ieri A Roma in Piazza del Campidoglio è gravissimo e mi chiedo come si continui a gestire la sicurezza, senza considerare i rischi che corre il nostro patrimonio che, com’è il caso del Colle Capitolino, appartiene da millenni all’intera umanità. Forse la stessa Amministrazione della Capitale dovrebbe delocalizzarsi in una struttura più funzionale e più adatta alle stesse contestazioni. Non possiamo prendercela con i tifosi olandesi che sfregiarono la Barcaccia, se siamo noi stessi a non rispettare le regole e i monumenti che rappresentano le nostre radici e la nostra dignità.