Campidoglio, pronti 20 nuovi bus Iveco da 18 metri per la flotta Atac - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Entreranno in servizio nei prossimi giorni i 20 nuovi autobus Iveco Bus Urbanway da 18 metri acquistati da Roma Capitale nell’ambito del piano di rinnovo della flotta Atac. Questi mezzi rientrano negli ordini fatti negli ultimi mesi del 2020 su piattaforma Consip per un totale di 82 nuovi bus.

Oggi la Sindaca di Roma, Virginia Raggi, insieme all’Amministratore Unico di Atac, Giovanni Mottura, e al vicesindaco con delega alla Città in Movimento, Pietro Calabrese, ha fatto visita alla sede di Romana Diesel, concessionaria IVECO, per presentare i nuovi bus snodati. Presenti anche i vertici di Iveco Bus e della società di via Collatina, storico partner di Roma Capitale e di Atac.

I 20 bus da 18 metri sono tutti destinati al deposito Atac di Tor Sapienza e saranno utilizzati in particolar modo su linee che percorrono le grandi arterie della città.

“Questi mezzi sono fondamentali per le tratte più lunghe dove è importante garantire una maggior capienza per il rispetto delle norme anti-Covid. Consolidiamo così la partnership strategica con Iveco Bus e Romana Diesel che anche grazie alle nostre commesse possono creare nuovo lavoro per altre imprese del territorio”, dichiara la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

“Attraverso gli investimenti fatti in questi anni stiamo rinnovando tutta la flotta di Atac, dai mezzi utilizzati sulle distanze più brevi a quelli che percorrono le grandi arterie, come i bus snodati da 18 metri. Entro fine 2021 arriveranno anche altri veicoli acquistati da Atac: oltre 900 nuovi mezzi su strada in un solo mandato”, aggiunge il vicesindaco con delega alla Città in Movimento, Pietro Calabrese.

“Siamo orgogliosi di contribuire al rinnovamento promosso da Roma Capitale della flotta di ATAC – partner storico di IVECO BUS e della concessionaria Romana Diesel – con i nuovi Urbanway 18 metri. Si tratta di autobus ad alta capacità di passeggeri in un momento storico in cui è necessario fornire un’ampia capienza e massima sicurezza per il trasporto pubblico. Inoltre, le ridotte emissioni dei motori Euro 6 e le tecnologie di bordo di ultima generazione rappresentano un vantaggio per l’autista, per i passeggeri e per l’ambiente, valori fondamentali di IVECO BUS”, dichiara Giorgio Zino, IVECO BUS Business Director Italy & Greece Market.