Sanità. Regimenti (Lega): “Valorizzare ruolo e professionalità infermieri” - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“Il ruolo dell’infermiere è sempre più attuale e necessario e la pandemia ha confermato l’urgenza di una sua maggiore valorizzazione e integrazione nell’intera filiera della salute”. Così l’eurodeputata della Lega e membro della Commissione per la Sanità pubblica Luisa Regimenti, in occasione della Giornata internazionale dell’infermiere.

“Nell’ultimo anno e mezzo – aggiunge – gli infermieri, con grande coraggio e abnegazione, hanno affiancato i medici nella comune lotta al Covid, in un’emergenza sanitaria che in Italia, secondo gli ultimi dati, è costata la vita a 87 professionisti, con oltre 100mila contagiati. Da questi numeri e dai risultati raggiunti bisogna ripartire per costruire un sistema sanitario più forte ed efficiente”.

“Le risorse del Recovery Plan sono, allora, una grande opportunità per l’ambito infermieristico, per garantire lo sviluppo di un’assistenza più capillare e mirata sul territorio e di nuovi servizi di prossimità a vantaggio dei cittadini. Una rete operativa che deve, però, crescere insieme all’attenzione verso il capitale umano e all’esigenza di una sua costante qualificazione professionale” conclude.