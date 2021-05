OLIMPICO FAIR PLAY PER S.S. LAZIO ED ARGOS - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Questa sera, allo Stadio Olimpico, prima della Partita di Campionato con il Parma, la SS Lazio e l’Associazione ARGOS – Forze di Polizia coroneranno un percorso virtuoso, legato all’impegno contro ogni tipo di violenza e in particolare quella sulle donne, ricevendo dal COMITATO ITALIANO FAIR PLAY, Associazione Benemerita dello Sport, riconosciuta dal CONI, il prestigioso Premio Nazionale “Nike Etrusca” con la qualifica di Ambasciatrici di Fair Play. In particolare, la SS Lazio e la ARGOS hanno condiviso lo straordinario progetto “A.MA.MI”, a cui è stato dedicato un brano musicale ispirato alla lotta contro la violenza sulle donne e la violenza di genere, cantato dal gruppo musicale “The Best” Tribute Band, “Abba The Best”. Il ricavato dai diritti andrà devoluto in attività di beneficenza e assistenza umanitaria.