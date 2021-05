Lazio, Capolei: “Orgoglioso per la nomina di Vice Presidente della Commissione Sanità” - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“Oggi sono stato nominato dai miei colleghi consiglieri Vice Presidente della Commissione Sanità. Ricoprire questo incarico, in una delle commissioni più importanti del Consiglio regionale, è per me motivo di grande orgoglio. Sarà un impegno importante che condividerò con i miei collaboratori Riccardo Rocchetti e Stefano Tocci, per me punti di riferimento su questioni in materia di sanità. Ringrazio per la stima dimostrata nei miei confronti il Consigliere Pino Simeone, che mi ha indicato come Vice Presidente di Commissione con l’obiettivo di continuare l’importante lavoro da lui svolto finora. Siamo pronti a metterci al lavoro”.

Lo dichiara in una nota il Consigliere regionale Fabio Capolei.