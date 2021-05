LA DIGNITA’ DELL’UOMO, POVERO E OSCURO, MA OPEROSO E ONESTO, E’ MAGGIORE DI TUTTE E ALTRE , E VA INNANZI A TUTTE LE VANITA’ DELLA TERRA. ( Pietro Thouar) NON SOLO PER L’UOMO, MA ANCHE PER LA DONNA E’ ESSENZIALE, PER CONQUISTARE LA PROPRIA DIGNITA’, ESSERE ECONOMICAMENTE INDIPENDENTE. (Benazir Bhutto)