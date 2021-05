Campidoglio: da domani al via nuovi turni taxi  - L'Eco Del Litorale | Notizie online

A partire da domani, giovedì 13 maggio, è prevista una nuova turnazione del servizio taxi, così da adeguarlo alla crescita della domanda derivante dalla riapertura di molte attività cittadine (previste dal Decreto Legge 22 Aprile 2021, n. 52) e in vista della presenza di pubblico ad eventi sportivi come gli Internazionali di Tennis. I turni saranno aumentati nei feriali dal 50 al 75% della flotta e nei fine settimana dal 25 al 50%. La nuova turnazione sarà valida fino al 13 giugno, nell’ottica di migliorare ulteriormente il servizio in base alle nuove “riaperture” previste nelle prime settimane del mese prossimo.

Così in una nota il Campidoglio.