Ardea, Possidoni (M5S): "Riqualificazione area scuola S.Antonio e aula consiliare" - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“Iniziati i lavori di riqualificazione dell’area circostante la Scuola S. Antonio e l’Aula Consiliare Sandro Pertini che vedrà la definitiva sistemazione di un area mai precedentemente terminata. Un restyling vero e proprio che cambierà il look ma soprattutto la funzionalità dell’area attraverso un importante intervento che include il convogliamento delle acque piovane, la posa del manto stradale, la costruzione del marciapiedi con la rimozione delle barriere architettoniche, la creazione di diverse aree parcheggio per automobili, moto e biciclette.

Obiettivo della riqualificazione è quello di mettere in sicurezza l’area, renderla funzionale e, soprattutto, fruibile dai maggiori utilizzatori dell’area scolastica: bambini e ragazzi. Un impegno che questa Amministrazione persegue da sempre, basata in primis su un attento percorso di pianificazione e riorganizzazione territoriale al fine di restituire spazi vivibili alla cittadinanza. Si tratta del primo di una serie di interventi che partiranno quest’anno, come già preannunciato dal Sindaco Mario Savarese.