SI ALZA IL VENTO FAIR PLAY - L'Eco Del Litorale | Notizie online

– Siamo piombati al Palazzo dei Priori in Perugia per il Love Film Festival, dove in una giornata dedicata all’amore per lo sport attraverso il fair play abbiamo sottoscritto la CARTA DI PERUGIA, premessa per una stagione nuova di rapporti con le amministrazioni comunali e con la società civile, poi siamo volati al Palazzo dello Sport Banca d’Italia in Viale Einaudi , a Frascati, per fare un bagno di straordinaria energia con i colleghi SUPERADULTI della ACCADEMIA di CULTURA e SPORT in partenza per il loro ITALIAN SKYMANO TOUR, quindi a Trinità dei Monti nel Villino Stroganoff dell’Istituto Max Planck per l’Assemblea di APSP, leader della comunità digitale per il “FAIR PLAY DEL PAY” e della innovazione del Sistema Paese ed infine alla Sala Tevere della regione Lazio, per la presentazione del XXXVI Torneo e Premio di Cultura Sportiva “BEPPE VIOLA”, dedicato alla lotta contro il bullismo e con la consegna di Premi Fair Play a Accademia C. Roma e S.S. Romulea, che si sono distinte per i loro particolari comportamenti etici. E il vento continua a tirare, tirare, tirare…