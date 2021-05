SCOMPARSI - L'Eco Del Litorale | Notizie online

– Infuria la polemica sulle ONG che trasferiscono quotidianamente migliaia di esseri umani da un continente all’altro e in particolare dalla Libia all’Italia, secondo una inesorabile legge del contrappasso, rispetto alle nostre imprese coloniali e alla migrazione italiana in Africa nel secolo scorso. Ho la sensazione che l’Italico Stivale, da sempre proteso come un pontile nel Mediterraneo, attenda fatalisticamente la catastrofe biblica, che rischia di divenire ingovernabile, oltre il limite estremo delle capacità di assorbire il fenomeno e di venirne travolto. Ma quel che è più sconcertante è che si accolga come cosa quasi scontata la notizia della scomparsa di 28 mila minori migranti nel 2016 sul territorio del nostro Paese. Eppure, sappiamo benissimo quanto sia delicata e fondamentale la difesa dei diritti di coloro, che sono i più fragili in assoluto della collettività. I dati, nei dettagli, sono stati diffusi ieri dal Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse, Vittorio Piscitelli, che ha presentato al Viminale la sua sedicesima relazione semestrale sul fenomeno, per cui i minori stranieri non accompagnati scomparsi crescono del 27,94%, passando da 21.881 a 27.995. Su base annua l’incremento diventa del 44,84%: dai 18.360 del 31.12.2015 ai 27.995 del 31.12.2016.