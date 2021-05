ERA NATO A NAPOLI IL 10 MAGGIO DEL 1922 E SI E’ INVOLATO PER BOREA IL 1 APRILE DEL 2012. SIAMO ANCORA IN TEMPO PER FARE GLI AUGURI DI UN VIRTUALE BUONCOMPLEANNO AD ANTONIO GHIRELLI, IL DECANO ED IL PIU’ GRANDE TRA I GIORNALISTI, GLI SCRITTORI E GLI STORICI DELLO SPORT … IL MAESTRO DI TUTTI NOI E PRESIDENTE ONORARIO DEL COMITATO NAZIONALE FAIR PLAY…