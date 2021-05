Il futuro è nelle tue mani: costruiamo l’Europa che verrà - L'Eco Del Litorale | Notizie online

300 studenti a colloquio con rappresentanti del Parlamento europeo e delle istituzioni italiane per costruire l’Europa del futuro. L’evento, organizzato dall’Ufficio del Parlamento europeo in Italia in collaborazione con la Rappresentanza della Commissione europea, l’Istituto europeo di Firenze, il Dipartimento per le politiche europee, il Dipartimento per le politiche di coesione e con la media partnership del Corriere della Sera, vedrà come protagonisti i giovani: trecento studenti delle scuole superiori che dialogheranno con eurodeputati e rappresentanti delle istituzioni europee e italiane in un primo momento di confronto su quale Europa vogliono le prossime generazioni. L’incontro si svolge nell’ambito della Conferenza sul futuro dell’Europa, iniziativa lanciata dalle istituzioni comunitarie e inaugurata ufficialmente domenica scorsa a Strasburgo. Al dibattito parteciperanno il sottosegretario con delega agli Affari europei Vincenzo Amendola e gli eurodeputati Salvatore De Meo (PPE-FI), Brando Benifei (S&D-PD), Alessandro Panza (ID-Lega), Eleonora Evi (Verdi), Vincenzo Sofo (ECR) e Tiziana Beghin (M5S). Interverranno inoltre Diana Agosti, capo Dipartimento per le politiche europee, Ferdinando Ferrara, capo Dipartimento per le politiche di coesione e Marco Del Panta dell’Istituto universitario di Firenze. Saranno presenti le 50 Scuole Ambasciatrici del Parlamento europeo (EPAS) di quest’anno; le scuole di Open Coesione (che monitorano l’utilizzo dei fondi europei sul territorio); gli studenti del programma di cittadinanza attiva “Europa = Noi “ e le scuole che con gli Archivi Storici europei/Istituto universitario europeo partecipano a un programma di approfondimento sulla storia e l’attualità dell’Unione europea. L’evento, moderato dalla giornalista del Corriere della Sera Marilisa Palumbo, sarà aperto dai saluti del capo dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia Carlo Corazza e del capo della Rappresentanza della Commissione Antonio Parenti.