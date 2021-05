DORANDO PIETRI E GLI ALTRI... - L'Eco Del Litorale | Notizie online

SIR ARTHUR CONAN DOYLE, GIORNALISTA E SCRITTORE, GENIALE CREATORE DI SHERLOCK HOLMES, FU EMOTIVAMENTE TRAVOLTO DALLA DRAMMATICA IMPRESA DI DORANDO PIETRI A LONDRA NEL 1908 E NE DECRETO’ LA SUBLIMAZIONE AD EROE E L’IMMORTALITA’ QUALE PERSONAGGIO SIMBOLO DELLA PROVA REGINA DELLE OLIMPIADI MODERNE, LA MARATONA. A DORANDO SONO INTITOLATE STRADE A NEW YORK (DOVE AL MADISON FECE STRAME DEL VINCITORE FORMALE JONNY HAYES IN BEN QUATTRO RIVINCITE, CON IL PALAZZO STRACOLMO E DIECIMILA SPETTATORI ANCORA FUORI DEI CANCELLI) E A LONDRA, DOVE ANCORA NEL 1948 LO FESTEGGIARONO, INGANNATI DA UN TRUFFATORE, QUANDO ERA GIA’ SPIRATO IN QUEL DI SAN REMO SEI ANNI PRIMA. IN ITALIA GLI HANNO DEDICATO VIE, PIAZZE, MONUMENTI E IMPIANTI SPORTIVI, MA ANCORA DI PIU’, A ROMA, E’ TITOLARE COME NEDO NADI, DI UNA STRADA PARALLELA A VIALE DE COUBERTIN, NELLE VICINAZE DELLO STADIO FLAMINIO, OVVERO NELL’AREA OLIMPICA ELETTIVA PER I GIOCHI DEL 1960, DOVE OLTRE ALL’ALTRA OPERA DI NERVI E ORTENSI, IL PALAZZETTO DELLO SPORT, INSISTONO TUTTORA LA COPPIA DI PALAZZI DELLE FEDERAZIONI E L’EX VILLAGGIO OLIMPICO, OLTRE ALL’AUDITORIUM DI RENZO PIANO E AL COMPLESSO MUSEALE DEL MAXI. FACCIO QUESTA RIVISITAZIONE DEL PERSONAGGIO, PER CAPIRE MEGLIO QUALE LOGICA MI DEBBA CONDURRE ALL’ADOZIONE DEL VIALE DEI GLADIATORI, PER RISARCIRE DORANDO ED ALTRI DI UNA ULTERIORE VESSAZIONE DA REGOLAMENTO, QUELLO CHE HA DETERMINATO L’ELENCO UFFICIALE DELLE LEGGENDE DELLO SPORT ITALIANO: BISOGNA PRENDERE ATTO DELL’ARTICOLO 1, CHE PREVEDE ALMENO UN VITTORIA OLIMPICA, QUINDI PER PIETRI LA SQUALIFICA DEL 1908 PESA ANCORA COME UN MACIGNO, NONOSTANTE CHE LO STESSO REGOLAMENTO PREVEDA UNA DEROGA PER MERITI SPECIALI, AMPIAMENTE RICONOSCIUTI AI MOLTI NON OLIMPIONICI INSERITI NELLE 100 MATTONELLE POSTE NEL VIALE DELLE OLIMPIADI. ALLORA, ECCO APRIRSI LO SPAZIO ONIRICO DEL VIALE DEI GLADIATORI, DI UNA WALK OF FAME TRA GLI IPERBOREI, DOVE, OLTRE A DORANDO PIETRI, HANNO GIA’ PRESO POSTO BRAIDA, AIROLDI, BRAGLIA E ALFONSINA STRADA, MENTRE ALTRI SI ANNUNCIANO, COME GIORGIO DE STEFANI, EMILIO LUNGHI, ERMINIO SPALLA , ARTURO MAFFEI, CLAUDIA TESTONI, MARIO LANZI, FULVIO BERNARDINI, LUIGI BECCALI, OTTAVIO MISSONI, GIORGIO OBERWEGER, TIBERIO MITRI, DUILIO LOI, RENZO NOSTINI… (nelle foto Pietri, De Stefani, Lunghi, Beccali e la Casa delle Armi di Luigi Moretti, nelle condizioni in cui ancora si trova, all’inizio del viale dei Gladiatori).