Torvaianica, esercito di volontari pulisce spiaggia e fondali dai rifiuti - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Esercito di volontari al lavoro nel litorale romano per pulire le spiagge invase dai rifiuti. Con il bel tempo, da nord a sud della costa, gruppi di volontari, muniti di guanti e sacchi, si sono dedicati a pulire diversi tratti di spiaggia.

Di ieri l’evento di pulizia dell’arenile e dei fondali di Torvaianica organizzato da Care The Oceans e dall’associazione sportiva dilettantistica Akun Island, con la collaborazione della scuola subacquea Tutti Sub Roma, Creature del Mare e del Tinga Risto Beach.

L’iniziativa, patrocinata dal comune di Pomezia, ha coinvolto un centinaio di ragazzi, compreso un intero plesso scolastico di bambini e genitori delle scuole elementari di Pomezia. Una vera e propria task force di associazioni che fin dalle prime ore del mattino ha ripulito fondali e recuperato plastica, bottiglie di vetro e copertoni.

“Sacrificare una domenica per raccogliere rifiuti abbandonati, è uno schiaffo morale e una lezione di civiltà a tutti quelli che si ostinano ancora a lasciare in spiaggia i resti del pic-nic, bottiglie di plastica e lattine – commenta Nicola Di Battista, presidente di Care The Oceans – Un grande gesto d’amore e di rispetto per il nostro territorio e un esempio per i cittadini di domani”.

Ad Anzio, nella località di Tor Caldara la prossima attività di pulizia spiaggia in programmata domenica 16 maggio.