Successo della staffetta di solidarietà mamma e bambino di Salvamamme “Correndo per l’inclusione” con ospiti speciali i bimbi a rischio disabilità - L'Eco Del Litorale | Notizie online

In occasione della Festa della mamma il centro sportivo “Arnaldo Fusi” ha ospitato l’evento “Correndo per l’inclusione”, staffetta di solidarietà mamma-bambino organizzata dal Ciampino Rugby Club per Salvamamme, in collaborazione con le Fiamme Oro Rugby della Polizia di Stato.

Ospiti speciali dell’iniziativa i bambini nati prematuri a rischio disabilità e con disturbi del neurosviluppo del progetto “Salvamamme Crescibene” finanziato dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ogni giorno corrono con entusiasmo per crescere nel modo migliore possibile.

Hanno portato i loro saluti accolti dal padrone di casa, Vincenzo Di Fonzo, presidente del Ciampino Rugby Club, e dal referente delle attività sociali delle Fiamme Oro Rugby della Polizia di Stato, Massimiliano Bizzozero, il sindaco del Comune di Ciampino, Daniela Ballico, e l’Assessore allo sport, Antonio Polimeno. Per il Salvamamme sono intervenuti Valerio Faccini, socio e segretario dell’associazione, e il direttore Katia Pacelli.

La mattinata è proseguita con tante attività ludico-motorie per i piccoli nel rispetto delle normative vigenti e, grazie all’impegno dei partecipanti e ai genitori della società Frascati Rugby Club, sono stati raccolti beni di prima necessità da destinare alle famiglie in difficoltà socio-economica.

A tutti i giovanissimi partecipanti è stato donato un libro selezionato da una pedagogista e, per addolcire ancora di più la giornata, alle famiglie è stato offerto il “cuore di Salvamamme”, uno squisito dolce ideato e donato dal noto maestro pasticcere, Dario Saltarelli.