San Basilio, droga nascosta nel cespuglio: pusher arrestato - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Prosegue l’azione di contrasto dei Carabinieri nelle piazze di spaccio della Capitale. Un ragazzo di 24 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma S. Basilio in via Luigi Gigliotti per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il pusher è stato sorpreso dai militari nel tentativo di occultare, dietro un cespuglio, dosi di cocaina per un totale di 3,9 g. Nelle sue tasche i Carabinieri hanno inoltre rinvenuto 100 euro, verosimile provento di attività di spaccio. La droga rinvenuta è stata sequestrata. L’Arrestato è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo che si terrà questa mattina presso le aule di piazzale Clodio.