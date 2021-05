Roma Nord: raduno di auto d'epoca in via Cassia - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Grande affluenza di pubblico ieri mattina in via Cassia 2069 (zona Olgiata, nel municipio XV) per il 7° appuntamento con il “Raduno di Auto d’Epoca a Roma Nord” (presenti in esposizione oltre 90 splendide vetture ‘vintage’ e perfettamente funzionanti, provenienti da tutta Italia), un evento socio-culturale ideato e promosso dall’imprenditrice Valeria Velo, titolare dell’Autoscuola Farnese e organizzato in collaborazione con il Circolo Legendary Classic Cars Bracciano e la Carrozzeria Cesaroni.

Il “Raduno” di auto storiche è un evento concepito per incentivare e rimotivare, dopo le drastiche chiusure per il contenimento del Covid-19, i commercianti di Roma nord, cioè gli esercenti che hanno la propria attività lavorativa nel quadrante Cassia Tomba di Nerone, Giustiniana, La Storta, Isola Farnese, Cerquetta e Olgiata.

Ieri mattina erano presenti anche numerose mamme e bambini, a dimostrazione che il mondo dei motori non è assolutamente un settore che suscita l’interesse solo del pubblico maschile.

“I romani hanno una grande voglia di ripartire con la vita normale, di lasciarsi alle spalle il periodo di crisi economica e reimmettersi nel lavoro con maggiore e rinnovata alacrità – ha detto l’imprenditrice Valeria Velo – per questo è importante promuovere iniziative che valorizzano la socialità, sempre in sicurezza, ma che riportino fiducia e ‘movimento’ sul territorio. Il Raduno è un appuntamento che si svolge ogni terza domenica del mese, per ora sulla Cassia, ma presto approderemo in altri municipi di Roma, coinvolgendo nell’evento non soltanto le auto ma anche le moto d’epoca”.