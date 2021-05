Conferenza sul futuro dell'Europa: evento inaugurale a Strasburgo - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Nella Giornata dell’Europa 2021, il Parlamento europeo di Strasburgo ha ospitato l’evento inaugurale della Conferenza sul futuro dell’Europa.

Celebrazione della Giornata dell’Europa

I Presidenti delle istituzioni UE hanno tenuto dei discorsi sulla loro visione dell’Europa dopo il discorso di benvenuto del Presidente Macron, mentre i copresidenti del Comitato esecutivo hanno risposto alle domande poste dai cittadini da tutta l’Unione. Inoltre erano fisicamente presenti all’evento, nel pieno rispetto delle norme sanitarie, studenti Erasmus da tutti gli Stati membri e i membri del Comitato esecutivo, mentre più di 500 cittadini hanno partecipato a distanza.

Anche i ministri degli affari europei, i deputati nazionali ed europei nonché e ospiti hanno partecipato a distanza.

Per rivedere i momenti salienti dell’evento, cliccare sul nome dell’oratore

Discorso di apertura di Emmanuel Macron, Presidente della Francia

Discorso di David Sassoli, Presidente del Parlamento europeo

Discorso di António Costa, Primo ministro del Portogallo, per la Presidenza del Consiglio dell’UE

Discorso di Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea

Interventi dei copresidenti del Comitato esecutivo: Guy Verhofstadt (Parlamento), Ana Paula Zacarias (Consiglio) and Dubravka Šuica (Commissione)

Per rivedere l’evento integrale, incluse le performance del violinista Renaud Capuçon e del quartetto Karski, cliccare qui.

Prossime tappe

Il Comitato esecutivo fisserà presto la data della prima riunione plenaria della Conferenza. I preparativi per gli incontri dei cittadini, mentre continuano a crescere il numero di partecipanti e gli eventi sulla Piattaforma digitale multilingue della Conferenza. La Conferenza si impegna a dare il massimo spazio ai giovani e in questo senso continuano anche i preparativi per l’evento europeo della gioventù che sarà organizzato dal Parlamento europeo in ottobre.

Contesto

Prima dell’evento, il Comitato esecutivo della conferenza ha messo a punto le regole che permetteranno di trasformare le priorità, le speranze e le preoccupazioni dei cittadini in raccomandazioni attuabili.

Per maggiori informazioni, cliccare qui.