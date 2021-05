IERI IL CNIFP ERA A “ROMA FOOT 2010”, WORK SHOP E CONVEGNO SCIENTIFICO SUL PIEDE DEI CAMPIONI E NON, CON 500 PARTECIPANTI. CONFERMATO “MEDICI FAIR PLAY”, INIZIATIVA IN PIENO DECOLLO. DOMANI POMERIGGIO ALLO STADIO BENTEGODI CONSEGNERO’ IL PREMIO FAIR PLAY AI RAGAZZI PROTAGONISTI DEL “TORNEO CITTA DI VERONA”, POI TUTTI AL TEATRO NUOVO PER “QUANDO L’ETICA POPOLA LO SPORT”…