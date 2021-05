CESARE PASCARELLA - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Non ci prendiamo troppo sul serio e sorridiamo dello sport e de la Legge De Sanctis con il Maestro Cesare Pascarella, autore de LA GINNASTICA EDUCATIVA… “Noi faremo così: venga puro, Che lei vedrà si è vero quer che ho detto/ Lei venga, studi, appoggi, e stia sicuro Che diventa un ginnastico perfetto. / Perch’io comincio cor levaje er duro: Poi j’allargo li muscoli der petto, / E quanno è er tempo che sarà maturo, Je fo pià er volo come a un uccelletto. / Che si lei mi frequenta la ginnastica, Co’ du’ mesi di studio e di lezione, Io lo fo diventà de gomma elastica. /Che poi qualora avesse fantasia De volesse formà ‘na posizione, Po’ fa’ pure er pajaccio in Compagnia.” …