Nettuno, schiuma sospetta sul litorale di Cretarossa. Il Comune: "Nessun scarico anomalo rilevato" - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Questa mattina è stata segnalata la presenza di schiuma sospetta sul litorale sud di Nettuno. Sul posto è intervenuta la Guardia Costiera e l’Arpa Lazio per i rilievi del caso unitamente al personale dell’Ufficio Ambiente del Comune di Nettuno e di Acqualatina.

“Appena ricevuta la segnalazione siamo subito intervenuti per effettuare un sopralluogo – ha dichiarato l’Assessore All’Ambiente Claudio Dell’Uomo – ringrazio gli uomini della Guardia Costiera e l’Arpa Lazio per il lavoro svolto e anche il personale di Acqualatina con cui abbiamo controllato gli scarichi a mare non rilevando anomalie. Dalle ricostruzioni emerse la schiuma che si è creata oggi nel tratto di mare di Cretarossa è imputabile alla decomposizione di micro – alghe e al mare mosso che si è verificato nei giorni scorsi. La tutela del nostro mare e di tutto il territorio è una priorità e la nostra attenzione è massima affinché l’ambiente sia rispettato”.