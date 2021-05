Dragona, parte da Roma sud il Cargo Burger Lab - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Cargo Burger LAB apre a Roma. Un Container navale all’interno di un ex segheria ospita una fucina culinaria di burger gourmet abbinati ad oltre 40 etichette di birre artigianali.

“La figura del Cargo richiama il viaggio, il cambiamento, la conoscenza. Così come le navi Cargo veicolano container da una parte all’altra del mondo miscelando prodotti di ogni continente, Noi nel nostro container, ormai in pensione, traiamo spunto dal suo trascorso e ideiamo le nostre ricette come se fossero le tappe di un lungo viaggio.

Ognuna di esse può evocare in te un luogo, delle persone care, un evento, un’esperienza da non dimenticare. Come un semplice container viene trasportato per gli Oceani su una nave, chi entra nel nostro Burger LAB e prova i nostri Burgers, sarà trasportato emotivamente verso nuove scoperte in un viaggio sensoriale che coinvolge la vista, il palato e tutti glia altri sensi”.

L’IDEA – Questa è l’idea guida che ha ispirato Alessandro, Veronica ed Alessio creatori e fondatori di Cargo Burger Lab. Forti della loro esperienza acquisita negli anni nello Street Food, in piena pandemia hanno creato ed aperto il primo laboratorio di Berger gourmet all’interno di un container navale. Un’idea che parte nel momento più critico per il settore gastronomico e quello della ristorazione. Un’idea che si è sprigionata dalla volontà di rinascere e di stare insieme. Un’idea nel solco della tradizione enogastronomica italiana, uno dei tratti distintivi del nostro paese.

LA LOCATION – Selezionato tra le centinaia di container in pensione nel grande porto commerciale di Civitavecchia e trasportato all’interno di un ex segheria a Dragona, è il cuore pulsante di CARGO BURGER LAB. Pensato all’inizio come la base operativa in cui sperimentare le ricette dei loro Food Truck, hanno deciso, costretti ad un lungo fermo lavorativo a causa del Covid, di creare il loro primo locale ispirato dalla loro anima viaggiatrice e dalla cultura del cibo di strada. Il container che hanno selezionato, costruito in America, ha percorso migliaia di miglia a bordo di decine di navi cargo… e da li l’idea vincente! Far vivere ai propri avventori un’esperienza unica in un viaggio simbolico tra i sapori dei cinque continenti.

IL FOOD – Oltre trenta ricette di burger gourmet ideate in oltre dieci anni di eventi street food ed esclusivi abbinamenti di pesce nell’originale versione Roll. Protagonista indiscusso il Lobster Roll. Il pane e la carne: Hanno selezionato tra decine di fornitori, il miglior forno artigianale e insieme a lui la miglior ricetta possibile. Il soffice e delizioso Bun Pan Brioche dell’Antico Forno Roscioli in Roma. I loro Burger di Manzo Danese, frollatura Dry Aged, sono un’esperienza che non puoi non vivere! Il manzo Dry aged ha una storia di artigianato, tradizione e raffinatezza dal gusto unico. Il metodo Dry aged, o stagionatura a secco, è un antico metodo di macelleria perfezionato in molti anni, che dona tenerezza e succosità alla carne.

APP delivery Nonostante il lungo periodo di crisi, nulla è stato lasciato al caso. Hanno studiato per rimanere al passo dei tempi e del radicale cambiamento del mondo della ristorazione. Hanno investito per lo sviluppo di una piattaforma delivery di proprietà che consentisse di curare i propri clienti come persone e non come codici ordini delle multinazionali del food delivery

Link per scaricare l’app: https://delivery.cargoburgerlab.com/get-app/