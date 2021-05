Ardea, Neocliti (Fdi): Contributo fino a 5 milioni di euro per la rigenerazione urbana - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“Ieri ho presentato una mozione al consiglio comunale e al sindaco di Ardea, circa la verifica e soprattutto l’opportunità di accesso a contributi di Stato previsti dal DCPM 21 gennaio 2021 (pubblicato in G.U. 56 del 6 marzo 2021) relativo all’assegnazione ai comuni sopra i 15mila abitanti, di contributi fino a 5 milioni di euro, per investimenti volti al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, di cui all’art. 1, comma 42, della legge n. 160/2019. Un’opportunità importante e fondamentale per Ardea. Auspichiamo che il Comune di Ardea si attivi “immediatamente” considerata la scadenza dei termini prevista per il 4 giugno, visto il degrado presente, un contributo di primaria importanza per il recupero di molte aree urbane, dalle Salzare al Lungomare Ardeatino. Così in una nota il consigliere comunale Fratelli d’Italia Raffaella Neocliti