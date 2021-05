Nettuno, Gruppo Forza Italia: “Rinuncia di De Zuani alla delega al demanio è scelta coerente” - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“Il Gruppo Forza Italia di Nettuno comunica che la Consigliera comunale Lucia De Zuani, coerentemente con i valori che porta avanti da anni il partito di cui è entrata a far parte, ha scelto di rinunciare all’incarico conferitogli dal Sindaco Coppola in materia di Demanio e sviluppo del litorale. La decisione della Consigliera, autonoma, ma che apprezziamo, ha comportato la conseguente revoca della delega da parte del Sindaco”, lo comunicano in una nota i consiglieri del gruppo Forza Italia del comune di Nettuno.

“Agli esponenti di Forza Italia non interessano gli incarichi”, prosegue la nota. “Il nostro gruppo crede molto nell’importanza delle istituzioni e sostiene con convinzione che tali deleghe non debbano essere assegnate a singoli consiglieri, bensì dovrebbero essere di competenza degli assessori, rappresentanti del governo territoriale”.

“La Consigliera De Zuani e tutti i membri del gruppo Forza Italia di Nettuno – sottolineano – non faranno mancare la loro partecipazione attiva ai lavori di programmazione e di sviluppo del litorale e dell’intero territorio comune, in continuità con quanto fatto finora. Siamo convinti – conclude la nota – che il Sindaco Coppola saprà assegnare la delega rimasta vacante a una figura altamente competente, che la saprà onorare al meglio”.