LO SCUDETTO E IL SENNO DI POI - L'Eco Del Litorale | Notizie online

QUANTO ACCADUTO A MILANO PER FESTEGGIARE LA CONQUISTA DELLO SCUDETTO DA PARTE DERI TIFOSI INTERISTI E’ IMBARAZZANTE, PERCHE’ SI CONFERMA L’ASPETTO IRRAZIONALE DI QUESTE VICENDE. RITENGO CHE IL MONDO DELLO SPORT DOVREBBE FARE SCELTE PROGETTUALI E STRATEGICHE TALI DA SEPARARE NETTAMENTE IL MONDO DELLA PRATICA SPORTIVA DALLE QUESTIONI DI ORDINE PUBBLICO, DI CUI SI DEVONO OCCUPARE PARLAMENTO E ORGANI DI GOVERNO CON LEGGI E REGOLAMENTI DEGNI DI RISPETTO… “LE LEGGI SON, MA CHI PON MANO AD ESSE?” (Dante Alighieri) “UN BUON CODICE DI LEGGI DEVE AVERE COME SCOPO DI PREVENIRE I DELITTI.” ( Caterina II di Russia)