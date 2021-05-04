 FILTRI MAGICI ... - L'Eco Del Litorale | Notizie online


Nota del direttore

FILTRI MAGICI …

Ruggero Alcanterini
Pubblicato il

QUANDO SI DICE CHE E’ MEGLIO NON CURARE PER PREVENIRE… IL 4 MAGGIO 1600 CHIUDEVA LA SUA VICENDA TERRENA, DI AMBASCIATORE DI FRANCIA IN PORTOGALLO E DI LETTERATO, JEAN NICOT, PASSATO ALLA STORIA PER AVER GUARITO DALL’EMICRANIA LA REGINA, CATERINA DE’ MEDICI, SUGGERENDOLE IL FIUTO DELLA POLVERE DI TABACCO… DA LUI LA “NICOTINA”, CHE AVREBBE AVVELENATO RAPIDAMENTE L’ESISTENZA DELLE POPOLAZIONI EUROPEE E QUINDI MONDIALI, NEI SUCCESIVI SECOLI, ATTRAVERSO IL FUMO DELLA MICIDIALE IRRESISTIBILE ERBA…

Scarica articolo in formato PDF


Tag:


Top

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi