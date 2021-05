FILTRI MAGICI ... - L'Eco Del Litorale | Notizie online

QUANDO SI DICE CHE E’ MEGLIO NON CURARE PER PREVENIRE… IL 4 MAGGIO 1600 CHIUDEVA LA SUA VICENDA TERRENA, DI AMBASCIATORE DI FRANCIA IN PORTOGALLO E DI LETTERATO, JEAN NICOT, PASSATO ALLA STORIA PER AVER GUARITO DALL’EMICRANIA LA REGINA, CATERINA DE’ MEDICI, SUGGERENDOLE IL FIUTO DELLA POLVERE DI TABACCO… DA LUI LA “NICOTINA”, CHE AVREBBE AVVELENATO RAPIDAMENTE L’ESISTENZA DELLE POPOLAZIONI EUROPEE E QUINDI MONDIALI, NEI SUCCESIVI SECOLI, ATTRAVERSO IL FUMO DELLA MICIDIALE IRRESISTIBILE ERBA…