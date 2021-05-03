 NUTRIRE IL PIANETA - L'Eco Del Litorale | Notizie online


REMEMBER DEL DIRETTORE

NUTRIRE IL PIANETA

Ruggero Alcanterini
Pubblicato il
3 MAGGIO 2015
VOGLIO RIPRENDERE GLI ARGOMENTI “NUTRIRE IL PIANETA, FAME E SPECULAZIONE NEL MONDO, VIOLENZA E CAPACITA’ DI PREVENIRE E REPRIMERE, DIFFERENZE NEL CLIMA DELLA FESTA TRA RICCHI E POVERI , DIVERSAMENTE ABILI VITTIME DEL DOVERE”. MI AFFIDO OGGI AD ALCUNE INCISIONI OTTOCENTESCHE (1856 – 1877) TRATTE DALLE COLLEZIONI DA ME CONFERITE AL CENTRO STUDI, DOCUMENTAZIONE E RICERCHE “ALTIS” DEL COMITATO NAZIONALE ITALIANO FAIR PLAY. LE CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI ATTRAVERSO QUELLO CHE LA COMUNICAZIONE ( L’UNIVERS ILLUSTRE’, MAGASIN PITTORESQUE) TRASMETTEVA ALL’IMMAGINARIO COLLETTIVO UN SECOLO E MEZZO FA E QUELLO CHE CAPITA OGGI, IN OCCASIONE DELL’EVENTO EXPO 2015 A MILANO, LE LASCIO A VOI…

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