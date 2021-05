BARBARI DEL TERZO MILLENNIO - L'Eco Del Litorale | Notizie online

TRA I BARBARI DEL TERZO MILLENNIO C’E’ ANCHE UN DIVERSAMENTE ABILE, GIA’ NOTO ALLE AUTORITA’ DI PUBBLICA SICUREZZA. LA FOTO CHE LO RITRAE IERI A MILANO TRA LE ARMI E LE DIVISE ABBANDONATE DAI “MUTANTI” DELLA VIOLENZA NON GRATUITA (INFATTI SARANNO MOLTI I MILANESI A FARE LE SPESE DEI GRAVISSIMI DANNI SUBITI) DIMOSTRA CHE, IN ATTESA DI RISOLVERE IL PROBLEMA DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E DEI SERVIZI IGENICI NEI PUBBLICI ESERCIZI, LE PARI OPPORTUNITA’ SI AFFERMANO ATTRAVERSO UN NUOVA FORMA DI GARANZIA: IL DIRITTO ALLA SPRANGA. INFINE, RIPRENDO IL TEMA DELLO STADIO FLAMINIO. IERI DONATELLA SCARNATI HA MOSTRATO IN TV DISCARICHE DI RIFIUTI E GIACIGLI DI FORTUNA ALL’INTERNO DI QUELLO CHE FU NEL 1911 LA PERLA SPORTIVA DELL’ARCHITETTO PIACENTINI PER I CINQUANT’ANNI DELL’UNITA’ D’ITALIA E QUINDI, DI TRASFORMAZIONE, IN TRASFORMAZIONE STADIO NAZIONALE DEL PARTITO FASCISTA, “TORINO”, DOPO LA TRAGEDIA DI SUPERGA NEL 1949 E INFINE FLAMINIO. IN QUELLO STADIO, IL CONI E’ SOPRAVVISSUTO NEI TEMPI DIFFICILI DEL DOPOGUERRA E MOLTI PUGILI, NUOTATORI, SCHERMIDORI DI VAGLIA SONO CRESCIUTI NELLA SUA PISCINA E NELLE SUE PALESTRE, COSI’ COME IL RUGBY ITALIANO VI HA VISSUTO PAGINE INDIMENTICABILI DELLA SUA STORIA. E ADESSO? ADESSO IL NONNO DEGLI STADI ROMANI RISCHIA DI ESSERE ABBANDONATO AL SUO DESTINO, DI DIVENIRE UNA PARADOSSALE ORRIBILE CATTEDRALE NEL DESERTO A RIDOSSO DEL QUARTIERE PIU’ ELEGANTE DI ROMA, UMILIATO ALL’INTERNO DEL PARCO DELLA MUSICA E DEL NUOVO POLO MUSEALE STRATEGICO DI ROMA, TRA L’AUDITORIUM DI RENZO PIANO, IL PALAZZETTO DI NERVI E IL MAXI. POI, LO STADIO OLIMPICO SI RIEMPIE SEMPRE DI MENO, OSPITANDO COME I MARMI EVENTI CHE SPESSO LASCIANO DANNI IRREVERSIBILI NEL MARTORIATO FORO ITALICO, MENTRE CONCERTI DI MUSICA LEGGERA E CONVENTION DI OGNI GENERE OCCUPANO SISTEMATICAMENTE LA SOLA CURVA SUD DELL’OLIMPICO, CHE VIENE PARALIZZATO PER TUTTE LE ALTRE FUNZIONI DI DIREZIONE E UFFICI DI CONI E FEDERAZIONI, GIA’ CONDIZIONATE DAL CALCIO SPETTACOLO E DAL SISTEMICO TIFO VIOLENTO, PER TRE GIORNI LA SETTIMANA, PER BUONA PARTE DELL’ANNO…