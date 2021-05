IL CNIFP COMPIE VENTISETTE ANNI CON EFPM E ISCA - L'Eco Del Litorale | Notizie online

ALLA CAMERA DEI DEPUTATI PRESENTATO IL MANIFESTO EUROPEO DELLO SPORT

Nella Sala Stampa della Camera dei Deputati, nel corso di una Conferenza indetta congiuntamente dall’ISCA (International Sport Culture Association) e dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) l’on. Filippo Fossati (Presidente ISCA Europe) e Roberto Pella (Presidente Commissione Sport ANCI) hanno presentato il ”MANIFESTO sullo SPORT nell’EUROPA del FUTURO”, anche quale contributo al dibattito collegato alle prossime elezioni europee e anticipatorio del Congresso ISCA-Move, annunciato per il prossimo mese di ottobre a Roma. L’ISCA fu fondata nel 1994-95 in Danimarca con l’apporto determinante della componente italiana guidata da Ruggero Alcanterini, che ieri ha preso la parola anche in rappresentanza dell’European Fair Play Movement e che allora suggerì nome, acronimo, logo “pitagorico”costituito da cinque triangoli e filosofia “The joyful spirit of ISCA”. Oltre al Presidente del CNIFP Alcanterini, sono intervenuti l’on. Laura Coccia, il dott. Giovanni Panebianco, Direttore Generale per lo Sport alla Presidenza del Consiglio, il Presidente Nazionale dell’UISP Vincenzo Manco, il Presidente dell’Associazione Pro Sport Volontariato, Nereo Benussi.

IL MANIFESTO