CENTOTRENTOTT O ANNI FA EDOUARD MANET PASSAVA A DIPINGERE IL CIELO, DA PAR SUO. LUI AFFERMAVA CHE “SI VEDE COME SI VUOL VEDERE, ED E’ QUESTA FALSITA’ CHE COSTITUISCE L’ARTE”, AGGIUNGENDO POI “HO PASSATO TUTTA LA VITA A PROVARE”… LUI VIENE RICORDATO COME PERSONA SEMPLICE, LEALE E CORTESE, MA LA CRITICA NON FU TENERA CON LUI SOPRATTUTTO PER LE OPERE “COLAZIONE SULL’ERBA” E “OLYMPIA” …