BIOGRAFIA DI SPORT SOCIALE - L'Eco Del Litorale | Notizie online

RITORNO ALLA STORIA DI ALFREDO BERRA, CHE S’INTRECCIA CON MOLTE DELLE PREZIOSE FIBRE DI CUI E’ TESSUTA LA NOSTRA STORIA COMUNE. DICIAMO CHE NON AVREBBE SENSO COMPIUTO IL LASCIARE UNA TRACCIA COSI’ FORTE NEL CONTESTO SPORTIVO ROMANO E NAZIONALE, SENZA CHE DA TUTTO QUELLO CHE SI E’ FATTO E CONDIVISO, NE DISCENDA UNA REALTA’ CONSEGUENTE, TANGIBILE. PRIMA DI RIPRENDERE IL DISCORSO, ANCHE NELLA SUA FORMA BIOGRAFICA, A FRONTE DEL GRANDE PATRIMONIO IN RISORSE UMANE GENERATO DA BERRA, DOBBIAMO PORCI ALCUNI INTERROGATIVI E TENTARE DI DARCI DELLE RISPOSTE: IL “PROFETA” CI HA LASCIATO UNA CHIAVE DI LETTURA DELLA SUA E DELLA NOSTRA STORIA DI SPORTIVI LEGATI ALL’ATLETICA LEGGERA, CI HA TRASMESSO UN TESTIMONE IDEALE DA CONSEGNARE AD ALTRI FUTURI FRAZIONISTI O L’INTRAPRESA RIMANE UNA QUESTIONE TRA LUI E NOI, IN ATTESA DI RAGGIUNGERLO TUTTI IN BOREA? IN OGNI CASO, VOGLIO RICORDARE CHE SETTE ANNI FA SI RITENNE DI DARE UN PRIMO SEGNALE FORTE CON UN APPUNTAMENTO ALL’UNIVERSITA’ DI ROMA TRE, CON UN AFFOLLATO CONVEGNO, NEL SUO RICORDO ( ALFREDO BERRA … CI MANCHI) E SUL TEMA SIMBOLICO DI “SENZA CENA”, ORGANIZZATO PER INIZIATIVA DEL PRO-RETTORE RENATO FUNICIELLO, DI BALDINO SPARACINO E GIORGIO LOGIUDICE, CON IL SOSTEGNO DI GIACOMO CROSA E DELLO CSAIN. IN QUELLA OCCASIONE, SI DETTE IL NOME DI ALFREDO BERRA ALLO STADIO DI ATLETICA, INTEGRATO NEL PLESSO UNIVERSITARIO, UNA VOLTA STADIO DEGLI EUCALIPTI E TEATRO DEGLI ALLENAMENTI DELLA NAZIONALE NEOZELANDESE CON L’ORO OLIMPICO PETER SNELL, NEL 1960, MADRINA PAOLA PIGNI. CREDO CHE LA PREMATURA SCOMPARSA DI SPARACINO E FUNICIELLO ABBIA COMPLICATO PER UN VERSO LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO ASSOCIATIVO, MA PER L’ALTRO ABBIA AUMENTATO PER NOI LA RESPONSABILITA’ MORALE DI DARNE ESECUZIONE E COMPIMENTO. CREDO CHE CE NE SIANO TUTTE LE MOTIVAZIONI E CONDIZIONI, CONSIDERANDO CHE LA RECENTE DIPARTITA DI MARIO GULINELLI, DETENTORE DI UNA QUOTA IMPORTANTE DELLA EREDITA’ BERRA, CI PONE DI FRONTE ALLA NECESSITA’ INELUDIBILE DI ROMPERE GLI INDUGI. IO STESSO, DUE ANNI FA, HO CORSO IL RISCHIO DI LASCIARE SENZA PREAVVISO LA CUSTODIA DELLA QUOTA DI MEMORIA CHE MI E’ STATA AFFIDATA E CHE CONSERVO CON CURA DA DECENNI. PRIMA DI CONCLUDERE QUESTA “PILLOLA” ODIERNA, VOGLIO COMUNQUE SOTTOLINEARE CHE PER IL “PROFETA” NON COMPARE ALCUNA VOCE CHE LO RICORDI ADEGUATAMENTE A LIVELLO INFORMATICO. L’UNICO CONTRIBUTO PRESENTE E’ QUELLO DI VANNI LORIGA, ATTRAVERSO SPIRIDON, EPPURE UN PASSAGGIO IN VIKIPEDIA NON SI NEGA A NESSUNO…