Ardea, La Lega risponde ai consiglieri di minoranza Centore e Tarantino: "Cambiamo non condivide le azioni del centrodestra" - L'Eco Del Litorale | Notizie online

E’ da tempo che “Cambiamo!” non condivide le azioni dei partiti di centrodestra, per ultima quella di non partecipare al consiglio comunale per protesta cosi come dichiarato dai consiglieri di FDI e condiviso nei fatti dalla Lega. Ancora prima , nel consiglio comunale precedente, “Cambiamo!” è uscito dall’aula sulla votazione di una mozione a firma Fratelli d’Italia e poi votata all’unanimità.

Oggi ci vuole dare lezione di politica, inneggiando all’unità? Quale unità? Quella di quando fa comodo a loro? Sono più volte che il centrodestra si riunisce per delineare una strategia politica atta al controllo ed al futuro politico del paese. Indovinate un po’ chi è venuto una sola volta e poi non più?… Cambiamo!

Cari amici, prima di parlare fatevi un piccolo esamino di coscienza poichè le azioni, quando sono giuste, vanno discusse e fatte insieme, come avete sempre chiesto, ma mai fatto.

Così in una nota i consiglieri della Lega di Ardea, Luana Ludovici e Franco Marcucci