APOTEOSI FAIR PLAY A TRAZIONE FRIULANA, CON IL 2° TORNEO INTERNAZIONALE “EUROPE CAMP” UNDER 12 – A Mortigliano si registra da ieri la massima concentrazione europea del calcio giovanile con il Patrocinio del CNIFP, per iniziativa del Presidente Regionale Mario Virgili. Oggi le finali della rassegna, che ha visto in campo le rappresentative di Borussia Dortmundd, Lugano, Stella Rossa, Warford, Juventus, Roma, Inter, Empoli, Frosinone, Pordenone, Esperia, Donatolo, Triestina…