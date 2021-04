Roma, Guadagno (M5S): mozione per sbloccare i progetti di accoglienza dei bambini bielorussi - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“L’amministrazione capitolina è vicina alle famiglie che chiedono di riprendere già dalla prossima estate i progetti di accoglienza dei minori provenienti dalla Bielorussia, sospesi a causa della pandemia. Bene la presentazione in Senato di una mozione annunciata dal vicepresidente del gruppo M5S, Gianluca Ferrara. Qualche settimana fa ho protocollato a mia firma una mozione da votare anche in Assemblea Capitolina, affinché la Sindaca e la Giunta promuovano l’istituzione di un dialogo con il Governo per individuare tutte le misure anticontagio necessarie a riattivare i programmi di ospitalità per i ragazzi provenienti dalle zone colpite dal disastro nucleare di Chernobyl. Dal 1986 ad oggi l’Italia ha accolto mezzo milione di bambini e siamo il Paese europeo più virtuoso in questo senso. Le famiglie ospitanti sono esasperate e da mesi cercano di interloquire con il Comitato interministeriale per trovare una soluzione, offrendo la propria disponibilità a farsi carico di tutti gli oneri finanziari e prescrittivi, anche tramite la firma di protocolli sanitari dedicati. E’ dal febbraio 2020 che questi bambini, per la maggior parte dai 7 anni in su, non possono venire in Italia. Una lontananza così prolungata compromette gli effetti benefici affettivi, psicologici e di salute che questi progetti devono garantire. Auspichiamo che si trovi una soluzione condivisa e che si possano coinvolgere il Consolato e l’Ambasciata bielorussa invitandoli alla collaborazione nell’interesse superiore dei minori come stabilito dalla Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo siglata da entrambi i Paesi”.

Lo dichiara in una nota stampa la consigliera M5S, Eleonora Guadagno, presidente della commissione Cultura di Roma Capitale.