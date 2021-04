NINO BENVENUTI , IL PICCHIATOR CORTESE - L'Eco Del Litorale | Notizie online

– Ieri, nel Salone d’Onore del CONI, una folla di vecchi e nuovi estimatori ha festeggiato lo speciale “cinquantesimo” di Nino Benvenuti , quello da Campione del Mondo dei Pesi Medi, rinnovando i trionfi atletici di Dorando Pietri (contro l’olimpionico maratoneta Hayes -1909) al “Madison” di New York, battendo il grande Emile Griffith, poi amico per la vita. Con l’occasione, Nino ha festeggiato anche il “cinquantasettesimo” dell’oro olimpico di Roma. Con lui , idealmente e fisicamente, tanti compagni di avventura, che lo hanno accompagnato lungo il glorioso percorso, il colleghi medagliati e iridati Patrizio Oliva e Michele Maffei, Gianni Rivera, l’Italia e gli USA su di un ring festoso, ospiti dei Presidenti Lai e Malagò. Io c’ero, al Palasport, nel dicembre del ’65, con Roberto Fazi, per la Gazzetta, quando ci fu la titanica rivincita tra Nino e Sandro Mazzinghi, finita ai punti. E c’ero anche ieri: