Licenza, Aurigemma (Fdi): "Profondo cordoglio per scomparsa Romanzi" - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“Esprimiamo profondo cordoglio per la scomparsa di Luciano Romanzi, sindaco di Licenza e presidente della X Comunità Montana dell’Aniene. Un uomo con grande senso delle istituzioni, che ha sempre lavorato per il suo territorio, che ora perde un suo importante rappresentante, un punto di riferimento. Il nostro pensiero va ai suoi familiari, alla sua comunità, ai quali rivolgiamo la nostra assoluta vicinanza in questo momento”

Lo dichiara il consigliere di Fratelli d’Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma