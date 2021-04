Lanuvio, Volpi: al via il servizio pratiche edilizie telematiche - L'Eco Del Litorale | Notizie online

L’Amministrazione comunale di Lanuvio, in collaborazione con Starch srl, nell’ambito dei progetti finalizzati a migliorare l’informatizzazione delle procedure nella Pubblica Amministrazione, ha previsto l’attivazione di un portale web per consentire la presentazione e la consultazione dei dati relativi alle Pratiche Edilizie in formato digitale via Internet. L’intenzione è quella di creare un flusso di informazioni digitali che parta dai professionisti, e che, attraverso Internet, raggiunga lo sportello unico per l’edilizia (SUE), che potrà importare e gestire le informazioni ricevute evitandone il caricamento manuale, per poi ridistribuirle in tempo reale verso cittadini e professionisti sempre utilizzando il web.Una fase fondamentale del progetto coinvolge direttamente i professionisti, che quotidianamente hanno a che fare con questo ente per la presentazione delle pratiche edilizie. L’attivazione del modulo ArchiPro consentirà loro di inoltrare le istanze dei procedimenti edilizi in formato digitale ed on-line tramite il portale web CPortal.Al suo interno si potranno inserire i dati richiesti, inviare anche una copia digitale di qualunque documento cartaceo indicato e da allegare all’istanza, trasmettere il tutto via Internet e infine produrre la stampa della idonea documentazione cartacea da presentare all’Ufficio Protocollo, utilizzando la modulistica predisposta dall’ufficio edilizia privata.La procedura, il cui utilizzo sarà istituzionalizzato con atto formale, verrà nel tempo ulteriormente implementata al fine di poter fornire uno strumento sempre più completo, pratico e funzionale. L’Amministrazione Comunale, nella convinzione di operare scelte condivise all’interno di un processo partecipativo, anche per trarre ulteriori indicazioni e suggerimenti utili al continuo miglioramento dell’operatività, ha organizzato un webinar della presentazione del progetto programmato per giovedì 29 aprile 2021 alle ore 14:30.La partecipazione al webinar è gratuita previa iscrizione online al seguente link: www.starch.it

Esprime soddisfazione il Vice Sindaco del Comune di Lanuvio Andrea Volpi

“Si tratta- sottolinea Volpi – di un servizio importante che faciliterà il lavoro di moltissimi professionisti. Il mio ringraziamento, a nome dell’intera Amministrazione, va al personale dell’Ufficio Urbanistica e Edilizia Privata che ha creduto sin da subito, alla bontà del progetto”.