Fiumicino, pari opportunità. Anselmi: "Oggi evento sull'educazione finanziaria" - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“Ricordo a tutta la cittadinanza interessata di collegarsi stasera alle ore 18.00 sulla pagina Facebook del Comune di Fiumicino per partecipare all’evento dal titolo ‘Empowerment Femminile ed educazione Finanziaria per l’inclusione sociale e lavorativa’”. Lo dichiara l’assessora alle Pari opportunità Anna Maria Anselmi.

“Come già anticipato – spiega – all’evento parteciperanno: la Consigliera di Parità della Regione Lazio, Loredana Pesoli, la Delegata Pari Opportunità ANCI, nonché sindaco di Termini Imerese, Maria Terranova, la Presidente della Casa Internazionale delle Donne, Maura Cossutta, la Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Fiumicino, Valentina Giua e la Presidente della GLT Foundation, Dott.ssa Claudia Segre. Vi saranno inoltre testimonianze da parte di realtà che vivono quotidianamente la problematica, come: la Responsabile del Centro Anti Violenza del Comune di Fiumicino, una rappresentante di Differenza Donna, oltre a rappresentanti di Associazioni presenti sul territorio come: Ass. Tutte x Una e Ass. A tu X tu”.

“Preciso, per tutte coloro che vogliono partecipare ai corsi, che ricordo sono a titolo completamente gratuito, che le iscrizioni sono già aperte – conclude Anselmi – e che le modalità per iscriversi sono: o accedendo e iscrivendosi a gltfoundation.com/donne-al-quadrato/ oppure mandando una mail a donnealquadrato@gltfoundation.com”.