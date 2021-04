MONTE MARIO, DA MARZIALE A DANTE E CARDUCCI... - L'Eco Del Litorale | Notizie online

MONTE MARIO, CHE SOVRASTA ROMA E TIENE D’OCCHIO IL FORO ITALICO, NEGLI ANNI QUARANTA E CINQUANTA ERA UN FANTASTICO TEATRO DI GIOCHI DAL VERO, PER TUTTI RAGAZZI DEL QUARTIERE PRATI, TRIONFALE, DELLE VITTORIE. SPENSIERATI ANDAVAMO OLTRE IL LUNA PARK, OLTRE GLI ORTI, OLTRE I CASALI STROZZI E POI SU, SU INERPICANDOCI TRA I CANNETI, SINO AD UNA CISTERNA POPOLATA DA GIRINI E RANOCCHIE, AD UNA SPIANATA DI ARENARIA PIENA DI CONCHIGLIE FOSSILI E QUINDI TRA LE PIANTUMAZIONI DELLE VARIE EDIZIONI DELLA “FESTA DEGLI ALBERI”, FINO ALLO ZOCCOLO SU CUI ANCORA POGGIANO L’OSSERVATORIO E LA TORRE ASTRONOMICA. Chi lo poteva immaginare che quelle stesse osservazioni panoramiche a perdita d’occhio le avevano già fatte il poeta latino Valerio Marziale (Hinc septem dominos videre montes et totam licet aestimare Romam, Albanos quoque Tusculosque colles, et quodcumque iacet sub urbe frigus, Fidenas veteres brevesque Rubras…) Dante Alighieri (Non era vinto ancora Montemalo Dal vostro uccellatoio, che, come è vinto Nel montar su, così sarà nel calo…) e da Giosuè Carducci (Solenni in vetta a Monte Mario stanno nel luminoso cheto aere i cipressi, e scorrer muto per i grigi campi mirano il Tebro, mirano al basso nel silenzio Roma stendersi, e, in atto di pastore gigante su grande armento vigile, davanti sorger San Pietro…). Da Monte Mario scendeva e scende la Via Trionfale per i pellegrini che lungo la Via Francigena raggiungevano il perdono e l’indulto papale, quindi il nome di Mons Gaudii in onore di Gregorio V , ma poi il nome di Mons Malus a ricordo della tragedia che vide tradito, catturato, impiccato e decapitato dai soldati dell’Imperatore tedesco Ottone III, il Dittatore Giovanni Crescenzi Nomentano, amato dai romani, che affidarono al colle più alto della Città il compito di conferire la damnazio memoriae ai suoi assassini. Da Mons Malus (998 d.C.)a Monte Mario la metamorfosi del nome è avvenuta in mille anni, ma il monito e il ruolo sono rimasti per avvertire dei misfatti che si vanno compiendo sotto il suo sguardo. Aggiungo altre immagini riguardanti il tradimento del Foro Italico, compiuto giusto venticinque anni fa…