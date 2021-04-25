STORIE DEL 25 APRILE - L'Eco Del Litorale | Notizie online

AVEVO CONSIDERATO LA SETTIMANA TRASCORSA COME “SPECIALE” E IN EFFETTI SI SONO AFFOLLATI EVENTI IMPORTANTI . RENDO OMAGGIO ALLO SCOMPARSO JUAN ANTONIO SAMARANCH E GUARDO AL FUTURO PROSSIMO CON LA SPERANZA CHE IN ITALIA SI COMPIA UN REALE SALTO DI QUALITA’, ANCHE GRAZIE ALL’ADOZIONE DEL FAIR PLAY COME STILE GENERALE DI VITA…
SABATO 25 APRILE E’ STATA UNA STRAORDINARIA FESTA DI LIBERAZIONE PER IL CNIFP: A POMEZIA, MIGLIAIA DI APPASSIONATI E SOPRATTUTTO DI BAMBINI HANNO INNEGGIATO CON LE MATITE COLORATE NEL “DERBY DEL FAIR PLAY”. A PISTOIA, HO RICEVUTO IL PREMIO “BARDELLI” CON IL MINISTRO MARONI E LA VEDOVA RACITI, CHE HANNO CONDIVISO UFFICIALMENTE LA PRIORITA’ DEI VALORI ETICI E DELLA LORO PROMOZIONE.
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