IL MITICO ETTORE PETROLINI - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Eccovi il re della ribalta in frac: Ettore Petrolini…

per le filme più bislacche,

Bello, non ho niente nel cervello!

Io sono un creatore, un inventore, vengo da una famiglia di inventori, di creatori, mia sorella, Lina, è una creatrice, tutti lo sanno: Creolina. Mio padre ha inventato la macchina per tagliare il burro: un pezzettino di legno con un fil di ferro.

Figuratevi, io mi chiamo Gastone, lei mi chiamava Tone, Tone per risparmiare il gas.

A me mi ha rovinato la guera, se non ‘era la guera a quest’ora stavo a Londra. I londrini vanno pazzi, io sono molto ricercato nel parlare nel vestire, ricercato dalla questura.

Come musicista dovevo andare a Londra, dovevo musicare l’orario delle ferrovie. E poi sono grande nella dizione, sono il fine dicitore, il cantante aristocratico. Adesso vi faccio sentire tutto il succo del mio ingegno con un saggio della mia dizione, io sono come vi ho detto il fine dicitore e tutto ciò che dico è veramente profondo. Io non ci tengo né ci tesi mai però fate attenzione a questo mio soliloquio così denso di pensiero.