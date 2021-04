GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA ALL'I.C ARDEA II

Una Giornata Mondiale della Terra 2021 più significativa del solito quella che quest’anno ha celebrato l’Istituto Comprensivo Ardea II. Infatti dopo lo shock dello scorso anno che con il lockdown ci ha sottratti dall’esperienza quotidiana della natura e con la chiusura forzata delle scuole per colpa del coronavirus quest’anno la neo dirigente scolastica Fulvia Schiavetta e il Consiglio d’Istituto con il progetto “La terra siamo noi: PlasMARE”, ha fortemente voluto ideare un viaggio fantastico e numerose attività elaborate dagli studenti nell’ambito dell’educazione civica ed ambientale in piena sicurezza e nel rispetto dei protocolli anticovid-19.

Il nucleo tematico dedicato alla salvaguardia ambientale della TERRA ha raccolto la partecipazione di tutte le classi dell’Istituto dall’Infanzia alla Secondaria come simbolo di rinascita e resilienza con mostre dei prodotti plasmati dagli alunni e la consegna a tutti gli studenti, docenti e personale scolastico di una borraccia in alluminio offerta dallo sponsor della manifestazione, la Tecnocasa di Tor San Lorenzo. Soddisfatta la dirigente per l’impegno profuso dagli studenti che hanno manifestato con il loro comportamento un’implicita richiesta di ritorno alla normalità.