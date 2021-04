Tangenziale est, intervento di sgombero e bonifica insediamento abusivo   - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Si è concluso l’intervento di rimozione di un insediamento abusivo nell’area sita tra la tangenziale Est, all’altezza dell’uscita di viale Somalia e Via Mascagni. Gli agenti della Polizia Locale, II Gruppo Parioli, superato l’accesso impervio, hanno rinvenuto alcune baracche e una quantità considerevole di rifiuti, che si è provveduto a rimuovere grazie a mezzi e personale Ama. Sul posto non è stato trovato alcun occupante. Le operazioni sono avvenute in collaborazione con la Polizia di Stato.

Questo ennesimo intervento fa parte dei tanti in programma per garantire decoro urbano, nelle aree più soggette a occupazioni e abbandono di rifiuti.