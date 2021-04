Anzio, Capolei: “Felici per l’assoluzione dell’assessore Salsedo” - L'Eco Del Litorale | Notizie online

“La sentenza che ha sancito l’assoluzione nel processo ‘27 proroghe’ di Valentina Salsedo, assessore del Comune di Anzio alle Politiche delle Attività Produttive, al Turismo e allo Spettacolo, ci riempie di gioia e non fa altro che confermare le sue qualità di donna delle Istituzioni”, lo scrive in una nota il Consigliere regionale del Lazio Fabio Capolei.

“Personalmente – sottolinea – mi sento di dire che l’esito di questa vicenda non mi sorprende affatto. Conosco da tempo Valentina Salsedo, per me è come una sorella, e so che tipo di persona seria e onesta sia. A lei facciamo i nostri migliori auguri, e i complimenti per non essersi mai fermata nell’attività politica nonostante il periodo difficile che ha dovuto trascorrere”.

“Accolgo inoltre con felicità – aggiunge Capolei – la notizia dell’assoluzione anche delle altre persone coinvolte nel processo, ovvero Patrizio Placidi, già assessore all’Ambiente al Comune di Anzio, e gli imprenditori Pietro Leone, Franco Parziale ed Ernesto Parziale. Ora continuiamo tutti insieme a lavorare per Anzio”, conclude la nota.