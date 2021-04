Degrado nella riserva naturale dell'Aniene. Angelilli, Erbaggi (FDI): "La Procura di Roma si è attivata" - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Fratelli d’Italia denuncia la situazione di degrado nella riserva naturale parco dell’Aniene, la Procura si attiva e dispone indagini e accertamenti. A dare la notizia Roberta Angelilli e Stefano Erbaggi esponenti di Fratelli d’Italia, protagonisti di un esposto, fatto lo scorso 15 ottobre, dove venivano denunciati traffici illegali di rifiuti (anche interrati), roghi tossici e insediamenti abusivi adiacente al parco delle Valli, tra il secondo e il terzo municipio di Roma.

“Abbiamo fatto un esposto in Procura per denunciare la situazione del parco – commentano Angelilli ed Erbaggi – grazie al nostro intervento la Procura di Roma si è attivata, disponendo indagini ed accertamenti. Da anni i cittadini denunciano lo stato di degrado della zona, ma tutti gli appelli, fino ad ora, sono stati disattesi”.

Nella zona, dopo numerose segnalazioni dei comitati di quartiere, a novembre ci sono stati alcuni interventi di sgombero e bonifica. In assenza di un’adeguata azione di vigilanza e controllo, però, la situazione è di nuovo degenerata, con nuovi accampamenti e discariche illegali ovunque.

“Vedendo la totale assenza delle istituzioni a livello locale, abbiamo effettuato un sopralluogo con i guardiaparco di Roma Natura per testimoniare e denunciare la situazione di degrado – concludono da Fratelli d’Italia – E’ grave ed inaccettabile che in una riserva naturale si arrivi ad una situazione del genere con insediamenti e traffici di rifiuti che aumentano di giorno in giorno. Ora che la Procura di Roma si è attivata, non possiamo che essere felici. Nonostante tutto proseguiremo la nostra azione di denuncia fino a quando le istituzioni non provvederanno ad un intervento effettivo e duraturo (compresa la videosorveglianza) per effettuare una prevenzione sui numerosi fenomeni di illegalità.