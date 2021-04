DA BARTALI A TOTTI - L'Eco Del Litorale | Notizie online

Quante analogie tra grandi campioni, quando ad unirne la storia sono la longevità e lo spirito d’appartenenza, oltre alla qualità del gesto, che fa di un campione un celebrato, un fuoriclasse. La vicenda, anzi la saga che vede protagonista Francesco Totti, mi fa venire in mente un altro straordinario “intramontabile” come Gino Bartali, peraltro entrato clamorosamente anche nel “Giardino dei Giusti”. Ma, tornando a chi ha il dono di esprimere le note più alte di cui è capace l’uomo, in tutte le sue declinazioni, anche nello sport, sino ad essere considerato un semidio, oggi come tre millenni addietro, credo che ci sia poco da discutere, anzi si debba tacere ed in silenzio condividere certi fenomeni inconsueti che, non trovando spiegazione, a volte vengono definiti miracoli.