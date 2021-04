  IL FAIR PLAY PARTE IN QUARTA - L'Eco Del Litorale | Notizie online

21 APRILE 2017

Come annunciato, ieri grande appuntamento “test” nella Primaria “Giuseppe Tosi” di Roma e grande bagno energetico con bambine e bambini che hanno dichiarato platealmente il loro amore per il tema del “Fair Play”. Dopo oltre due ore di intenso dialogo, siamo stati rilasciati dietro promessa di un ritorno entro quest’anno, quando la “Quarta” diverrà Quinta. Dopo questa fantastica esperienza – in cui ho sperimentato nel concreto la formula “Sport di Classe” proposta da CONI/MIUR/Min. Lavoro e Pol. Sociali – con la collaborazione del Comitato Nazionale italiano Fair Play, sono sempre più convinto che il nostro mondo, quello delle Associazioni Benemerite e dello Sport di Promozione/Federale/Associato debba dare una presenza mirata e costante, soprattutto dove cresce il nostro futuro. Noi del CNIFP , come premesso e promesso, continueremo a farlo comunque, con ogni mezzo. Dunque, le foto e la sintesi del test: Start up classe IV A Primaria – Scuola Plesso ” Giuseppe Tosi ” – Istituto omnicomprensivo “Indro Montanelli ” di Roma – … “Classe proattiva, ricettiva e curiosa oltre ogni più rosea aspettativa: 23 teste pensanti e molto propositive!!!